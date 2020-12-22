ذاتية القيادة .. آبل تستهدف إنتاج سيارتها الخاصة بحلول 2024

عرضت فضائية إسكاي
نيوز العربية تقريرًا يرصد خطط شركة " آبل " ، لإنتاج سيارة ذاتية
القيادة بحلول 2024 .
وأشار التقرير ،
إلى أن الشركة تعتقد أنها تمتلك الموارد اللازمة ، لتحقيق هدف تصنيع سيارتها الخاصة
، وأنه سيتم تطوير بطاريات خاصة بتكنولوجيا حديثة لهذه السيارة .
وأضاف التقرير ،
أن البطارية الجديدة يمكن أن تُقلص بشكل جذري التكلفة ، وتزيد من نطاق عمل السيارة
، مشيرًا إلى أن المشروع يحمل اسم "تيتان" ، وتم الإعلان عنه سابقًا
في عام 2014 بعدما صممت الشركة سيارتها من الصفر .
وأكمل التقرير، أن " آبل " أحرزت تقدما كافيا لتصنيع سيارات للمستهلكين، فيما لم
يتم الإعلان عن الخطط بشكل واضح منذ طرح الفكرة ، مشيرًا إلى أن تصميم البطارية في
سيارات آبل المرتقبة ، يستهدف زيادة المسافة التي تقطعها قبل الحاجة لتغييرها،
وتظهر بتصميم جديد ، بالإضافة إلى تزويدها بمستشعرات " ليدار" التي تعتمد
على الذكاء الصناعي لفهم المناطق المحيطة بها.
وأضاف التقرير ، أن تلك البطاريات في حال اعتمادها تتميز بأنها أقل عرضة
لارتفاع درجات الحرارة، ولا تتطلب الكوبلات، الذي يأتي أكثر من 60% من إمداداته
من جمهورية الكونغو، بالتالي سيقلل تكلفتها، مما يجعلها أقرب الشبه ببطاريات
"آيفون" الجديدة التي أثبتت كفاءتها في السوق العالمية .
وأشار ، إلى أن " آبل " تجني من
المنتجات الإلكترونية ملايين الدولارات سنويا، ولم يسبق لها صناعة السيارات، لذا
تعد هذه الخطوة تحديا كبيرا .
وقالت مصادر من داخل "آبل" ، وفقًا للتقرير ، إنها قد تستعين بشريك خارجي للمساعدة
في تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة ، وحذرت من أن الشركة تسعى
إلى ألا تتسبب التأخيرات المرتبطة بجائحة "كوفيد 19" بتأخير الإنتاج حتى
عام 2025.