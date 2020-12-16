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سيارات

شاهد .. تاكسي المستقبل بقدرات ذاتية القيادة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
شاهد | تاكسي المستقبل
شاهد | تاكسي المستقبل بقدرات ذاتية القيادة
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صبري طلبه
دائمًا ما نشاهد في الأفلام الهوليودية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى يومنا أن مستقبل السيارات أن تعمل بدون توجيه من السائق وهو ما يعرف بالقيادة الذاتية، ولكن هذه الحلم أصبح واقعًا بعد أن أطلقت عددًا من الشركات سيارتها ذاتية القيادة في محاولة لتعميم تلك السيارات في المستقبل. 

وأعلنت شركة زوكس "zoox" التي استحوذت عليها أمازون العالمية عن إطلاق أول سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل، مصممة خصيصًا لتعمل في مجال سيارات الأجرة ,وتستطيع العمل في المناطق الكثيفة بالمواطنين. 

واستخدمت الشركة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تصميم السيارة، ليحصل مستخدمي سيارات الأجرة على تجربة أكثر نظافة وأمانًا وامتاعًا، وتستوعب السيارة 4 ركاب، في حين أن المقاعد مصممة لتجعل المستخدمين جالسين وجها لوجه. 

كما تأتي السيارة بدون عجلة قيادة نظرًا لأن التاكسي يعمل بدون سائق ويعتمد على القيادة الذاتية بشكل كامل، في حين تصل سرعة السيارة إلى 121 كيلومترًا/ ساعة. 

وتملك السيارة مميزات فريدة من نوعها حيث أنها لا تحتاج إلى الرجوع إلى الخلف حتى تغير الاتجاهات، بجانب أنها مدمجة مما يجعلها تناسب المساحات الضيقة. 

وأعلنت الشركة المصنعة أن السيارة تحتوي على 100 ميزة أمان لا توجد بالمركبات العادية التي يقودها سائقين، ومنها الوسائد الهوائية المغلفة للمقاعد التي تحصل على العلامة الكاملة في للأمان، بجانب مجموعة من الرادارات والكاميرات التي تمنحها مجال رؤية 270 درجة تكشف جميع زوايا السيارة وبذلك تكون السيارة خالية من النقط العمياء.

وتتم تجربة السيارة في الوقت الحالي في مدن فوستر سيتي وسان فرانسيسكو ولاس فيجاس، وفق ما أوضحت الرئيس التنفيذي لشركة زوكس عائشة إيفانز.
شاهد .. تاكسي المستقبل بقدرات ذاتية القيادة
شاهد .. تاكسي المستقبل بقدرات ذاتية القيادة
شاهد .. تاكسي المستقبل بقدرات ذاتية القيادة
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