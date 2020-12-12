آبل apple تنتهي من مشروع سياراتها ذاتية القيادة

ابل apple ابل apple تقاريرهم إلى جون جياناندريا، رئيس قسم الذكاء ابل apple .

نفذت شركة عملاق التقنية بعض التغييرات المهمة على مشروعها السري لبناء سيارة ذاتية القيادة فوفقًا لبلومبرج، سيُقدم مهندسوتقاريرهم إلى جون جياناندريا، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في





يعمل جون جياناندريا على المساعد الرقمي الصوتي سيري هو الرئيس السابق للبحث والذكاء الاصطناعي في جوجل ويُقدم تقاريره بشكل مباشر إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك tim cook .



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عملت شركة Google علي تطوير ودمج خرائط جوجل وخدمة الأماكن الخاصة بجوجل “Places” نظم تقنيات الملاحة الذكية داخل السيارات مما يجعلها تتعاون مع كبري كيانات صناعة السيارات في العالم.



وقدمت Google أيضا ميزة تدعى Send2Car التي تسمح للمستخدمين بإرسال النقاط المهمة والواجهات الخاصة بهم من خلال خرائط “جوجل” على هواتفهم الذكية إلى سياراتهم بشكلٍ مباشر.



وتم أيضًا استخدام خرائط جوجل لتحديد الاتجاهات داخل شاشة موجودة ضمن السيارة، وعرض معلومات عن الأماكن التي يمر من قربها السائق بفضل خدمة Places.



و صرح مدير مؤسسة الخرائط في Google إن الشركة تبحث دائمًا عن أفضل السبل التي تسهل على المستخدمين اكتشاف المزيد من المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم، ويتم اقتراح أماكن لتناول القهوة أو أماكن لتنظيف الملابس على سبيل المثال.



مشروعيهدف لتطوير سيارة ذاتية القيادة مع شراكة مع مصنعي السيارات مثل فولكس واجن لتوفير السيارات واستحوذت آبل في يونيو 2019 على شركة Drive.ai الناشئة في قطاع القيادة الذاتية واشترتأصول الشركة بما في ذلك سيارتها الذاتية، ووظفت العديد من مهندسيها .