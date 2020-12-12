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سيارات

آبل apple تنتهي من مشروع سياراتها ذاتية القيادة

السبت 12/ديسمبر/2020 - 04:15 ص
سيارات ابل
سيارات ابل
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اشرف عطية
نفذت شركة ابل apple عملاق التقنية بعض التغييرات المهمة على مشروعها السري لبناء سيارة ذاتية القيادة فوفقًا لبلومبرج، سيُقدم مهندسو ابل apple تقاريرهم إلى جون جياناندريا، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في ابل apple .

يعمل جون جياناندريا على المساعد الرقمي الصوتي سيري هو الرئيس السابق للبحث والذكاء الاصطناعي في جوجل ويُقدم تقاريره بشكل مباشر إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك tim cook .

مشروع  ابل apple يهدف لتطوير سيارة ذاتية القيادة مع شراكة مع مصنعي السيارات مثل فولكس واجن لتوفير السيارات واستحوذت آبل في يونيو 2019 على شركة Drive.ai الناشئة في قطاع القيادة الذاتية واشترت  ابل apple أصول الشركة بما في ذلك سيارتها الذاتية، ووظفت العديد من مهندسيها .

عملت شركة Google علي تطوير ودمج خرائط جوجل وخدمة الأماكن الخاصة بجوجل “Places” نظم تقنيات الملاحة الذكية داخل السيارات مما يجعلها تتعاون مع كبري كيانات صناعة السيارات في العالم.

وقدمت Google أيضا ميزة تدعى Send2Car التي تسمح للمستخدمين بإرسال النقاط المهمة والواجهات الخاصة بهم من خلال خرائط “جوجل” على هواتفهم الذكية إلى سياراتهم بشكلٍ مباشر.

وتم أيضًا استخدام خرائط جوجل لتحديد الاتجاهات داخل شاشة موجودة ضمن السيارة، وعرض معلومات عن الأماكن التي يمر من قربها السائق بفضل خدمة Places.

و صرح مدير مؤسسة الخرائط في Google إن الشركة تبحث دائمًا عن أفضل السبل التي تسهل على المستخدمين اكتشاف المزيد من المعلومات التي تساعدهم على اتخاذ قراراتهم، ويتم اقتراح أماكن لتناول القهوة أو أماكن لتنظيف الملابس على سبيل المثال.
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