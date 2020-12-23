ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حقيقة دخول شركة آبل في سوق السيارات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:45 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال المهندس شريف إسكندر، متخصص في تكنولوجيا المعلومات، إن شركة آبل لم تعلن عن استعدادها لصناعة السيارات، كما أنها رفضت التعقيب على خططها بشأن منتجاتها المستقبلية.


وأضاف إسكندر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن آبل موجودة في صناعة السيارات ونظام الملاحة والاتصال، وأيضا الذكاء الاصطناعي لقيادة السيارات.


وأكد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أنه حتى الآن لا توجد معلومات كافية عن: "هل سيصنعون سيارة كاملة؟ أم اجزاء مهمة من السيارة؟".


وأشار المهندس شريف إسكندر، إلى أن "آبل" تركز على حاليًا على تكنولوجيا البطاريات، لافتًا إلى أنه إذا تم تحديث البطاريات؛ سيكون لها طفرة في جميع منتجات آبل، خاصة أنها ستؤثر على كل شيء، ومنها الهواتف أو أجهزة اللاب توب أو السيارات، وأن إصدار اول سيارة من شركة آبل، لن يكون قبل 3 سنوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خبير تكنولوجي يوضح سبب انفجار بطارية الهاتف المحمول.. فيديو

خبير أمن المعلومات: الذكاء الاصطناعي يوفر ملايين فرص العمل بحلول عام 2030..فيديو

ينطلق بعد أيام.. تفاصيل الحدث الأضخم في تاريخ آبل

بروتوكول ثلاثي بين جامعة عين شمس وفايبر مصر وأيقن لاحتضان المبتكرين

الذكاء الاصطناعي يتصدر لقاء وزير الاتصالات وسفير كوريا الجنوبية

آبل apple تنتهي من مشروع سياراتها ذاتية القيادة

ترشيحاتنا

براءة مجدي عبد الغني في 6 دعاوى قضائية بسبب الميراث

وزارة الزراعة تكشف عن سبب تراجع سعر البطاطس ..فيديو

راح يجيب خضار .. تعليق كوميدي من تامر أمين على مراوغة لاعب الاتحاد الليبي لـ شريف إكرامي

دخلنا في الموجة الثانية.. أبرز 20 تصريحا لـ وزيرة الصحة في مؤتمر مستجدات كورونا

عاجل| لحظة بلحظة.. فيديو جديد لعملية اغتيال قاسم سليماني الجنرال الإيراني الأخطر

بسبب تركيا.. الجيش الليبي يعلن رفع درجة الاستعداد بين صفوفه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الأدوية المضادة للإسهال تقضي على الخلايا السرطانية

اكتشاف جديد.. باحثون: مناعة فيروس كورونا تستمر 8 أشهر

طريقة عمل كيكة البرتقال بالخلاط .. بوصفات سهلة