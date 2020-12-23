حقيقة دخول شركة آبل في سوق السيارات

قال المهندس شريف إسكندر، متخصص في تكنولوجيا المعلومات، إن شركة آبل لم تعلن عن استعدادها لصناعة السيارات، كما أنها رفضت التعقيب على خططها بشأن منتجاتها المستقبلية.









وأضاف إسكندر، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن آبل موجودة في صناعة السيارات ونظام الملاحة والاتصال، وأيضا الذكاء الاصطناعي لقيادة السيارات.









وأكد المتخصص في تكنولوجيا المعلومات، أنه حتى الآن لا توجد معلومات كافية عن: "هل سيصنعون سيارة كاملة؟ أم اجزاء مهمة من السيارة؟".







