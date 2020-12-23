أخبار التوك شو| متى يتم تطبيق حظر التجوال وتأجيل الدراسة.. سلالة كورونا الجديدة في مصر

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أمر في غاية الأهمية يساهم في حصول الطلاب على أعلى الدرجات الدراسية.

ردّ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ما يتردد بشأن إلغاء العام الدراسي بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بعض دول العالم.

كشفت الفنانة صابرين، رحلتها مع فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها منه.

طالب الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، باتباع البروتوكولات العلاجية الصادرة من وزارة الصحة فيما يتعلق بالحالات المصابة بـ فيروس كورونا .

كشف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حديقة الحيوانات، عن تفاصيل وصول الحديقة 3 زرافات؛ ليتم الزواج مع زرافة موجودة واحدة في الحديقة.

قال الدكتور عبد الخالق عبد الرحمن، مساعد وزير الإسكان، إن الوزارة بدأت خطة تطوير المناطق ذات القيمة التاريخية في القاهرة سواء قيمة تراثية أو معمارية بتطوير ميدان التحرير ثم تشمل ميدان طلعت حرب ومصطفى كامل وميدان العتبة والأوبرا، فضلا عن الشوارع التي يرتبط اسمها بقيمة تاريخية وازالة التشوهات منها.

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد، إن اليوم هو اليوم الثاني من فصل الشتاء جغرافيا والأجواء مازالت مستقرة والطقس يميل إلي الدفء خلال فترات النهار وفي الليل يتحول إلى برودة شديدة علي جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن فصل الشتاء 3 أشهر وتتخللها حالات عدم الاستقرار، لافتا إلى أن هذه الأيام لا تحتوي إلا على شبورة مائية، وتظهر على مداخل ومخارج القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

وأوضح محمود شاهين ، أن الحالة الجوية الآن مستقرة وستكون مستقرة فى الكريسماس وفرص سقوط الأمطار ستكون طبيعية علي السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وستكون أمطار متوسطة وغير مؤثرة.