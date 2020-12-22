اتعلمت الأدب .. صابرين تروي رحلة تعافيها من كورونا ونظامها الغذائي

كشفت الفنانة صابرين، رحلتها مع فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها منه.





وقالت صابرين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على التليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إنه " أسرتها كلها أصيبت بفيروس كورونا، و90% من العلاج عامل نفسي والابتعاد عن الغضب وأي مصاب بنزلة برد لا يجب الاستهانة بها".





وأضافت أنها أصيبت بحالة من الخوف بعد علمها باصابتها واسرتها بفيروس كورونا، متابعة: "لن اسامح كل من يسعى لإيذاء البشر، واتعلمت الأدب بعد إصابتي بفيروس كورونا ويجب أن نساندة بعضنا .





وعن النظام الغذائي، تابعت أن طبق السلطة وكافة المشروبات الساخنة هما الأصدقاء بجد وقت الاصابة بفيروس كورونا، وأبني نور أجري مسحة طبية ولكنها مازالت إيجابية، فـ كورونا تصيب الانسان على حسب خريطة جسده"، مضيفا: " أعتمدت على الطعام الطبيعي مع تناول بروتوكول العلاج".



