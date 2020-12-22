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شاهد| ليلة دخلة لـ سونسون بحديقة الحيوان.. ورئيس الحديقة: حدث تاريخي

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 10:47 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لـ حديقة الحيوانات، عن تفاصيل وصول الحديقة 3 زرافات؛ ليتم الزواج مع زرافة موجودة واحدة في الحديقة.

وقال "رجائي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم وصول 3 زرافات للحديقة ليتم التزاوج من الظرافة "سونسون" الموجودة في الحديقة.

وأضاف رئيس الادارة المركزية لحديقة الحيوانات، "الزرافة حيوان مهدد بالانقراض، ومن نجوم الحديقة، وجبنا هذه الظرافة بدون أي أعباء مالية على الدولة وبدون أموال"، متابعا "عرضنا زيادة لدينا في بعض الحيوانات وعملنا بدل لحيوان فرس النهر الموجود لدينا بكثرة".

وأكمل رجائي، "تم التبديل بظرافة ونجحنا نجيب 3 حيوان زرافة مقابل فرص نهر وبجع أبيض وبعض أنواع الببغاوات"، مستدركا "الناس هتيجي الحديقة هيشوفوا زرافات جديدة وهتشوفوا الظرافة سونسون".
 
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