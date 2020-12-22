متى يتم تنفيذ حظر التجول وتأجيل الدراسة؟.. وزير التعليم يجيب

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ما يتردد بشأن الغاء العام الدراسي بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بعض دول العالم.





وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء اليوم الثلاثاء، :"نترك للدولة مثل هذه القرارات، لما يكون في احتياج لحظر تجول هنفذ على طول، أو تأجيل العام الدراسي ككل ونحن لسنا في هذه المرحلة، وفي ناس مسئولة عن هذه الأمور ويهمنا جميعا أن تقف الدولة على قدميها وتسقط".





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الدولة لا تنام حرصا على الطلاب ولا نأخذ قرار يؤثر على مستقبل الأولاد، موجها حديثه لأولياء الأمور، قائلا :"المصادر التي تقدمها الدولة لو سمحتوا امسكو فيها عشان نقدر نحكم عليها".







