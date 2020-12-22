العليا للفيروسات توضح حقيقة وصول سلالة كورونا الجديدة لمصر.. فيديو

طالب الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات، باتباع البروتوكولات العلاجية الصادرة من وزارة الصحة فيما يتعلق بالحالات المصابة بـ فيروس كورونا





وقالت وجيدة أنور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "تحليل الدم والأشعة المقطعية على الصدر والمسحة تعتبر وسائل التعرف على الإصابة بفيروس كورونا".





وتابعت وجيدة أنور "لابد من إجراء تحليل ومتابعة بعد التعافي من فيروس كورونا للتأكد من خلو الجسم من بوادر التعرض لجلطات".





وأكدت وجيدة أنور "لا يوجد إثبات علمي على وصول سلالة فيروس كورونا الجديدة إلى مصر"، منوهة بأن "سلالة فيروس كورونا الجديدة سريعة الانتشار، ولكنها لا تؤثر على شدة وخطورة الفيروس".





وأضافت جيدة أنور "من الضروري أخذ اللقاح فور طرحه وتواجده في مصر لأنه أمل التخفيف من مضاعفات فيروس كورونا على مستوى العالم بأكمله"، مشيرة إلى أن "اللقاح الصيني تم إنتاجه بنفس التقنية المتعارف عليها في اللقاحات الأخرى".