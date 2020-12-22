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توك شو

أول تعليق من رامي رضوان بعد تعافيه من كورونا ..فيديو

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:10 م
رامي رضوان
رامي رضوان
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هاني حسين
كشف الإعلامي رامي رضوان، عن تفاصيل وكواليس رحلته بعد التعافي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال رامي رضوان، في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "وحشتوني جدا، وأشكر الجميع من قلبي، وفى فترة الغياب وجدنا نعمة من ربنا ولطفًا كبيرًا".

وتابع رامي رضوان "بعد إصابتي بفيروس كورونا والعزل والحبس الانفرادي على مدار 14 يوم خلاني أشوف كم هائل من الحب والدعاء وشعرت بقيمة ما اقوم بتقديمه، وكل الشكر لاهلي وزوجتي العزيزة اللي فضلت معايا طوال فترة إصابتي".

ويعود الإعلامي رامي رضوان لتقديم برنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، وذلك بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال الإعلامي رامي رضوان، إن نتيجة المسحة التي خضع لها جاءت سلبية، موجها الشكر لكل من دعمه خلال فترة إصابته بفيروس كورونا.

يشار إلى أن مقدم برنامج "مساء dmc" أعلن إصابته بفيروس كورونا يوم 3 ديسمبر الجاري.

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