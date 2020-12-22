وزير التعليم يكشف عن طريقة لحصول الطلاب على الدرجات النهائية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أمرا في غاية الأهمية يساهم في حصول الطلاب على أعلى الدرجات الدراسية. الدرجات





وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الاولي، مساء اليوم الثلاثاء، :"حطيت محاضرة 25 دقيقة عملتها بنفسي على قناة مدرستنا 2 ، بشرح فيها ازاي نذاكر من المناصات دي".





وأضاف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هذا أمر جيد جدا ولو الطلاب عملوا به هيأخذوا كل الدراجات، مشيرا إلى أن الدولة والوزارة لا تدخل جهد في سبيل الحفاظ على مستقبل الطلاب في جميع المراحل التعليمية.





و رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على ما يتردد بشأن الغاء العام الدراسي بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد والتي ظهرت في بعض دول العالم.





وقال شوقي :"نترك للدولة مثل هذه القرارات، لما يكون في احتياج لحظر تجول هنفذ على طول، أو تأجيل العام الدراسي ككل ونحن لسنا في هذه المرحلة، وفي ناس مسئولة عن هذه الأمور ويهمنا جميعا أن تقف الدولة على قدميها وتسقط".





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الدولة لا تنام حرصا على الطلاب ولا نأخذ قرار يؤثر على مستقبل الأولاد، موجها حديثه لأولياء الأمور، قائلا :"المصادر التي تقدمها الدولة لو سمحتوا امسكو فيها عشان نقدر نحكم عليها".







