صرف معاش وتوفير العلاج أبرز مطالب أهالى دمياط من المحافظ

محافظة دمياط

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مع عدد من المواطنين، وذلك فى إطار اللقاءات التى تعقدها بشكل دورى لبحث مطالبهم وشكاواهم..

جاء لقاء اليوم بالمقر المؤقت لديوان عام المحافظة بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وممثلى عدد من الجهات المعنية و إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

واستمعت "المحافظ" لمطالب و شكواى المواطنين ، والتى تنوعت بين طلبات صرف معاش شهرى من التضامن الاجتماعي، و توفير العلاج اللازم لبعض الحالات من خلال هيئة التأمين الصحي، وأيضاً توفير فرص عمل بالقطاع الخاص و وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية ..

هذا وقد ناقشت "محافظ دمياط" تلك الطلبات خلال اللقاء مع ممثلى الجهات المختصة، كما وجهت بدراستها بصورة عاجلة والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن .

وأكدت "محافظ دمياط" مجددًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب على مطالبهم ، مؤكدة أيضاً أنه تم توجيه كافة الأجهزة التنفيذية بالتيسير عليهم و دراسة جميع الشكاوى والمطالب و تلبيتها فى ضوء اللوائح والقوانين.

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