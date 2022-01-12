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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسى: لابد من توقف النزاعات في بعض الدول ليتم الإعمار كما نتمنى

صدى البلد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منتدى شباب العالم 2022 فى شرم الشيخ تناول أمر النزاعات وإعادة الإعمار والأزمات التي تعيشها البلاد، وتأثيرها على الشباب والصغار في الدول التي توجد بها، مشددا: "علشان نقدر نتحرك والدنيا كلها تتحرك، لا بد من توقف هذه النزاعات، ولا بد من توقف الاقتتال في البداية".


وأضاف الرئيس السيسي، في كلمة له بجلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات" ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن إعادة الإعمار في الدول التي تشهد صراعات لن تتم بالشكل الذي نتمناه، من دون توقف النزاعات بداخلها، مردفا: "إعادة الإعمار في مناطق الصراعات، فنيا، لن تتم بالشكل الذي نتمناه".


وتابع الرئيس السيسي: "عندما لا يكون هناك فرصة لتوقف النزاعات، لن يكون هناك فرصة لإعادة الإعمار، أو تواجد التمويل والمشاركة بشكل أو بآخر فيه، كما أن هناك فرق بين تخفيف آثار الأزمة سواء بتوفير الطعام أو المأوى أو الملبس أو حتى العلاج، وفرق بأنك تجري إعادة إعمار لدولة تعرضت لحرب، وإعادة الإعمار لن تتكلف أموال فقط ولكن هناك بعد إنساني ونفسي واجتماعي ترتب على هذه الأزمة، وأول خطوة مهمة من خلال المؤتمر نوجه نداء للدول التى فيها نزاعات ونقول لها، باسم المؤتمر وباسم شباب المؤتمر الذي يحلم بالأمن والأمان والتنمية وعلى القادة المسئولين، ينظروا بمنظور آخر لوقف النزاعات والصراعات حتى نخفف أو نقلل من حجم الآثار"


وأضاف الرئيس السيسي، "باسم منتدى شباب العالم.. وباسم كل شاب موجود هنا.. يمكن إعطاء رسائل لبلدهم وأصدقائهم من أجل إنهاء النزاعات.. كل دولة فيها مجموعة شباب يمكنهم إرسال رسائل لتعظيم النداء إلى المسئولين عن هذه النزاعات".


وأضاف الرئيس السيسي: "الخراب يؤدى إلى الآلام والمعاناة.. والبناء والتعمير بيدى الأمل.. الأكاديمية الوطنية جاهزة لشباب اليمن وكل الشباب.. وفيه أشقاء يحضروا إلى الأكاديمية بكل تواضع".


وقال الرئيس السيسي، إن المنطقة دفعت ثمنا كبيرا لفرض وتدخل الآخرين في شئونها، مضيفا: "اللى حصل في الدول التانية كان محاولة للتغيير.. أصحاب التغيير مش عارفين ان هذا المسار قد يؤدى الى الخراب اللى احنا عايشينه".


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع غزة يحتاج أكتر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار، معلقا: "كنا نتمنى نساهم بأكثر من كده"، موجها بإنهاء مراحل إعادة إعمار القطاع، مضيفا : " أرجو إنهاء هذه المراحل التي وعدنا بها في أسرع وقت مكن من أجل أشقاءنا في قطاع غزة".

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