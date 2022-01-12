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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: استقبلنا بالجناح عدد كبير من المشاركين

منتدي شباب العالم
منتدي شباب العالم

قالت آلاء بسيونى عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن جناح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمنتدي شباب العالم شهد عدد من الفعاليات الهامة وتم استقبال شباب من جميع دول العالم، بجانب عدد من الوزراء، منهم الوزيرة نبيلة مكرم، و السفيرة مشيرة خطاب، و الوزيرة إيناس عبد الدايم، والوزير أشرف صبحي.

 

وأضافت ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك عدد كبير من شباب العالم لديهم رغبة فى التعرف على عمل تنسيقية الشباب.

 

ولفتت إلى أنه التنسيقية منصة تجمع شباب كثير، وان بها شبابا من 25 حزب سياسي، فـ التنسيقية بها شباب كثير متنوع.

 

وأشارت إلى أن الشباب الأجانب منبهرين بما يتم فى التنسيقية التى بدأت منذ ثلاث سنوات، وكشف أن التنسيقية ردت على جميع الأسئلة التى تأتى من الأجانب.

 

وأوضحت أن الجميع كان حريص على معرفة التجربة، وتم عمل مناقشات كثيرة، وان الأجانب تحدثوا عن وجود شباب صغير من التنسيقية تحت قبة البرلمان.

 

تنسيقة شباب الأحزاب أشرف صبحي نبيلة مكرم دول العالم إيناس عبد الدايم صالة التحرير

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