إدوارد يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان إدوارد إصابته بفيروس كورونا من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" إيجابي".

على جانب أخر كان الفنان إدوارد ، قد احتفل بعيد زواجه ، ونشر صورة له مع زوجته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق إدوارد ، على الصورة قائلا: " كل سنة وحنا مع بعض ربنا يخليكي لينا يا أغلي ما في حياتي".

حفل إدوارد

وكان أعلن إدوارد، أعلن عن حفل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالحفل، وعلق عليه قائلاً: "حفلتنا المقبلة".

يذكر أن الفنان إدوارد ‬‏هنأ صديقه محمد هنيدي بنجاح فيلم “الإنس والنمس” بعد عرضه بدور العرض وتصدره الإيرادات.

ونشر إدوارد صورة له مع محمد هنيدي وعلق قائلا: "مبروك فيلم #الإنس_والنمس النجم الجامد اوي #محمد_هنيدي، صديقة العمر #منة_شلبي المنتج الكبير #هشام_عبد_الخالق والمخرج المبدع #شريف_عرفة".