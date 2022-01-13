اليوم.. قطع المياه عن مدينة بدر لربط خط جديد

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، قطع المياه عن مناطق الحى الأول والحى الثالث، وذلك خلال الفترة من الساعة 9 صباح اليوم الخميس الموافق 13 / 1 /2022، وحتى الساعة 2 بعد ظهر نفس اليوم.

وأرجع المهندس عمار مندور، قطع المياه نظراً لأعمال ربط خط مياه جديد على شبكة مياه الشرب لمنطقة شمال الحى السابع الأمر الذي يتطلب قطع المياه بالمناطق المذكورة.

وقال: يهيب جهاز مدينة بدر بقاطنى المناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكداً سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وعودة المياه لطبيعتها.

كما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق فندق الماسة – إمتداد رمسيس 1 , 2 , 3 – المهمات – المنطقة المركزية العسكرية – الكلية الفنية العسكرية – جامعة الازهر – نادى السكة – نادى مدينة نصر – مدينة التوفيق – الاستاد – ارض المعارض مدينة نصر) وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 15-1-2022 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم.



وأرجعت سبب انقطاع المياه إلى قيام الشركة باعمال الربط و اللحامات الخاصة بتحويل مسار خط مياه قطر 800مم بامتداد ترعة الجندى – بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع اعمال نفق الصرف الصحى

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، هذا وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.

