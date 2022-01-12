الرئيس السيسي: الإدمان يهدد مستقبل أي دولة لو لم يتم مواجهته بحسم.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإدمان أفة تعاني منها كل الدول، مؤكدا أن مراكز العلاج من الإدمان هو جهد من المجتمع والدولة من اجل القضاء على الإدمان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها ، مع شركاء التنمية، بمنتدى شباب العالم، أن “الادمان يهد مستقبل أي دولة لو لم يتم مواجهته بحسم كامل”.

وتابع الرئيس السيسي، أن أي شركة قطاع خاص عايزة تعمل مشروع إحنا داعمين لدرجة أننا مستعدين للمساهمة والتشجيع فالبلد محتاجة كل ايد مخلصة وشريفة ومستعد لخدمة الوطن.

مشروع حياه كريمة متكامل

وأشار الرئيس السيسي إلى أن “مشروع حياه كريمة متكامل، ويتناول جميع المجالات من بنية أساسية، والاتصالات المتقدمة، لأكثر من 60% من مساحة مصر.