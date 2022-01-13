يسرا تروج لبرنامجها الجديد كلام في الحب

شاركت النجمة،يسرا،إعلان برنامجها الجديد (كلام في الحب)،ونشرته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت يسرا معلقة من خلال الإعلان:(عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي…استنوني في برنامجي الجديد ⁧‫#كلام_في_الحب‬⁩ ابتداءً من الاثنين 31 يناير عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية علي @mbc1).

تبدأ النجمة يسرا هذا الأسبوع تصوير دورها في مسلسل أحلام سعيدة المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل (نوَّارة - أحلى الأوقات) وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل سرايا عابدين.



أحلام سعيدة يشارك في بطولته يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم سوف يتم الإعلان عنهم لاحقاً.

في التلفزيون، وفي موسم رمضان تحديداً، يعتبر مسلسل يسرا حدثاً لا يمكن تفويته، فمنذ أين قلبي؟ في 2002 ثم ملك روحي في 2003، تحرص يسرا على تقديم مسلسلات تلفزيونية تناقش أهم القضايا المجتمعية، كذلك تقدم من خلالها الوجوه الشابة الذين يصبحون فيما بعد نجوماً مشهورين، من أبرز مسلسلات يسرا في موسم رمضان قضية رأي عام، وفي أيدٍ أمينة، وشربات لوز وفوق مستوى الشبهات وخيانة عهد وفي العام الماضي حرب أهلية بالمشاركة مع باسل خياط وجميلة عوض.