أول عملية من نوعها.. زرع قلب خنزير معدل وراثيا في إنسان.. فيديو

أعلنت جامعة ميريلاند أنّ جرّاحين أميركيين نجحوا في زراعة قلب خنزير معدّل وراثياً في مريض بشري، في أول عمليّة من نوعها.

قال الدكتور هشام صلاح الدين أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، بجامعة القاهرة، إن هناك اختلافا جينيا بين قلب الإنسان وقلب الخنزيز، لكن هناك مقاربة بين القلبين واختلافات جوهرية من الناحية الجينية.

وأضاف أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، بجامعة القاهرة، في خضم حديثه لقناة "الغد"، أن قلب الإنسان قريب من قلب القوارض، مشيرا إلى وجود 10 اختلافات جوهرية من الناحية الجينية بين قلب الإنسان وقلب الخنزير.

وأشار أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، بجامعة القاهرة، إلى وجود جينات تعمل على تثبيت القلب لكن ليست عنصرا مؤثرا بالإضافة إلى الجينات البشرية لقلب الإنسان.

كما أكد أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب القصر العيني، بجامعة القاهرة، أنه هذه ليست العملية الأولى بزرع القلب فكانت العملية الأولى عام 1964 بزرع قلب شمبانزي للإنسان لكنه توفي بعد ذلك بساعتين.



