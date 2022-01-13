عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصانا وسعر يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

نوبل تعود بسيارة
نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف

تعتبر نوبل M500 سيارة خارقة جديدة كلباً من إنتاج العلامة التجارية البريطانية الصغيرة، الشركة لديها فقط نموذج أولي عملي في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن يتم إتاج المزيد منه تمهيداً لبدء عمليات التسليم الأولى للعملاء قبل نهاية العام ، وفقًا لمجلة Autocar العالمية المتخصصة في عالم السيارات.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

ستستخدم سيارة نوبل M500  محرك V6 بسعة 3500 سي سي مزدوج التوربو من إنتاج شركة فورد الأمريكية سيولد قوة تصل الى 550 حصاناً (410 كيلووات)، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من ست سرعات من Graziano.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

ستركب السيارة على هيكل أنبوبي فولاذي مع محرك مثبت في المنتصف خلف ركاب السيارة، حيث يستخدم هيكل السيارة الألواح المركبة المقواة بالزجاج، لكن نوبل تعتزم تقديم قطع من ألياف الكربون كخيار لتقليل الوزن.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

تأتي سيارة M500 بتصميم مشابه لطراز M600 السابق بنسبة تصل الى حوالي 70% من خصوصاً تصميم الهيكل الخارجي، تأتي السيارتان بنفس الطول تقريباً، ولكن M500 أعرض ببضعة ملليمترات.

يزن النموذج الأولي M500 ما يقرب من 3086 رطلاً (1400 كجم)، ويمكن أن يصل الإصدار النهائي إلى 2756 رطلاً (1250 كيلوجرامًا) بفضل مكوناته الأخف وزناً، ويتم دعم نظام التوجيه هيدروليكياً ، حيث لا توجد فرامل مانعة للإنغلاق، ويساعد تخطيط تعليق عظم الترقوة المزدوج في كل زاوية على تجاوز المنعطفات.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

لا توجد صور داخل سيارة نوبل M500 لكن ذكرت Autocar أن هناك زوجاً من مقاعد السباق Recaro Podium ومجموعة أدوات رقمية، وبالمقارنة مع Noble M600 فإن دخول هذه السيارة والخروج منها أسهل بفضل عتبات الأبواب الأصغر.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

لم تحدد نوبل السعر النهائي لـ M500 حتى الآن ولكن تشير التوقعات أنها ستبدأ بــ 150.000 جنيه إسترليني (205.596 دولارًا بأسعار الصرف الحالية)، وسيتم صانعة 50 سيارة منها سنوياً.

نوبل سيارة خارقة البريطانية Autocar محرك فورد الأمريكية

موضوعات متعلقة

BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام 2021 | صور

تحد بين سيارة BMW M3 المعدلة والأصلية على حلبة السباق | فيديو

لامبورجيني تسجل مبيعات قياسية بـ 8405 سيارات خلال عام 2021 | صور

طريقة تغيير زيت القير الاوتوماتيك لـ سيارة تويوتا كورولا | صور

أسباب تعطل نظام الفرامل المانعة للانزلاق "ABS" في السيارة | صور

مواصفات فاخرة .. تعرف على سعر نيسان باثفندر 2022 فى السعودية| صور

أسعار سيارات كيا في السعودية.. تبدأ من 42 ألف ريال| صور

سعر ومواصفات سيارة كيا بيكانتو في السعودية | صور

ترشيحاتنا

المغرب.. السجن عامين لأستاذ جامعي بقضية الجنس مقابل النقط

أكرم توفيق يشبهني.. أحمد فتحي يوجه رسالة لنجم الأهلي

وقائع غير مسبوقة.. مصطفى مراد فهمي ينتقد تنظيم أمم إفريقيا

ميزة جديدة من واتساب تتعلق بطريقة تشغيل الرسائل الصوتية.. تعرف عليها

بعد إصابته بمرض المانير.. عبد المجيد عبدالله يكشف موعد عودته لجمهوره

دعاء قيام الليل المستجاب.. 10 كلمات لا ترد في هذه الساعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

أجواء شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

القرض المحرم.. دار الإفتاء تكشف عن معاملة بنكية لا تجوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ