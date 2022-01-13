نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصانا وسعر يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

تعتبر نوبل M500 سيارة خارقة جديدة كلباً من إنتاج العلامة التجارية البريطانية الصغيرة، الشركة لديها فقط نموذج أولي عملي في الوقت الحالي، ومن المنتظر أن يتم إتاج المزيد منه تمهيداً لبدء عمليات التسليم الأولى للعملاء قبل نهاية العام ، وفقًا لمجلة Autocar العالمية المتخصصة في عالم السيارات.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

ستستخدم سيارة نوبل M500 محرك V6 بسعة 3500 سي سي مزدوج التوربو من إنتاج شركة فورد الأمريكية سيولد قوة تصل الى 550 حصاناً (410 كيلووات)، مع ناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من ست سرعات من Graziano.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

ستركب السيارة على هيكل أنبوبي فولاذي مع محرك مثبت في المنتصف خلف ركاب السيارة، حيث يستخدم هيكل السيارة الألواح المركبة المقواة بالزجاج، لكن نوبل تعتزم تقديم قطع من ألياف الكربون كخيار لتقليل الوزن.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

تأتي سيارة M500 بتصميم مشابه لطراز M600 السابق بنسبة تصل الى حوالي 70% من خصوصاً تصميم الهيكل الخارجي، تأتي السيارتان بنفس الطول تقريباً، ولكن M500 أعرض ببضعة ملليمترات.

يزن النموذج الأولي M500 ما يقرب من 3086 رطلاً (1400 كجم)، ويمكن أن يصل الإصدار النهائي إلى 2756 رطلاً (1250 كيلوجرامًا) بفضل مكوناته الأخف وزناً، ويتم دعم نظام التوجيه هيدروليكياً ، حيث لا توجد فرامل مانعة للإنغلاق، ويساعد تخطيط تعليق عظم الترقوة المزدوج في كل زاوية على تجاوز المنعطفات.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

لا توجد صور داخل سيارة نوبل M500 لكن ذكرت Autocar أن هناك زوجاً من مقاعد السباق Recaro Podium ومجموعة أدوات رقمية، وبالمقارنة مع Noble M600 فإن دخول هذه السيارة والخروج منها أسهل بفضل عتبات الأبواب الأصغر.

نوبل تعود بسيارة خارقة بقوة 550 حصاناً وسعر يصل الى 150 ألف جنيه إسترليني | صور

لم تحدد نوبل السعر النهائي لـ M500 حتى الآن ولكن تشير التوقعات أنها ستبدأ بــ 150.000 جنيه إسترليني (205.596 دولارًا بأسعار الصرف الحالية)، وسيتم صانعة 50 سيارة منها سنوياً.