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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام 2021 | صور

BMW تحقق أفضل عام
BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام

رغم الشكوى المستمرة بسبب الأزمة العالمية في نقص الرقائق والصعوبات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا في العالمين الماضيين حققت العديد من الشركات الرائدة في صناعة السيارات أرقاماً قياسية لأول مرة في تاريخها المعاصر، وكان من بين هذه الشركات العملاق البافاري BMW.

BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام 2021 | صور

باعت علامة BMW التجارية في عام 2021 نحو مليوني و213.795 سيارة على مستوى العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9.1% عن العام السابق، حيث كانت هذه النتيجة العام الماضي الأفضل في مبيعات العلامة التجارية على الإطلاق، حيث تم بيع ما مجموعه 510.727 مركبة خلال الربع الأخير من العام الماضي وحده.

BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام 2021 | صور

شهدت الولايات المتحدة قفزة كبيرة بنسبة 20.8% لتصل إلى 336.644 سيارة من جميع طرازات BMW ، والتي كانت على قدم المساواة مع ما قبل فيروس كورونا عام 2019، ومن غير المستغرب أن فئة X من BMW شكلت 60 بالمائة من إجمالي المبيعات في البلاد العام الماضي.

ارتفعت في أوروبا المبيعات المجمعة لسيارتي BMW و Mini بنسبة 3.9% ومن المثير للاهتمام أنه في بلجيكا قادت BMW السوق الإجمالي لبلد ما في أوروبا لأول مرة في التاريخ.

 

BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام 2021 | صور

كما ساهم قسم BMW M في تسليم 163.542 سيارة BMW M في جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها 13.4% عن عام 2020، حيث سجل ذراع أداء صانع السيارات رقماً قياسياً في المبيعات على الإطلاق، وتقول العلامة التجارية البافارية إن M3 و M4 شهدوا زيادات كبيرة في الطلب، بينما شهد X5 M و X6 M أيضاً مكاسب قوية على مدار عام 2022، كما ستساهم iX M60  و i4 M50 أيضاً في المبيعات الإجمالية لسيارات BMW M.

BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام 2021 | صور

الجدير بالذكر أن مرسيدس بنز سلمت 2.05 مليون سيارة على مستوى العالم خلال العام الماضي، وخسرت تاجها في الفئة الممتازة لأول مرة منذ خمس سنوات، ولا تشمل أرقام شركة صناعة السيارات التي تتخذ من شتوتغارت مقراً لها سيارات سمارت وقسم مرسيدس فانز.

BMW تحقق أفضل عام على الإطلاق بمبيعات بلغت 2.21 مليون في عام 2021 | صور
نقص الرقائق الأقتصادية كورونا BMW البافاري العالم الولايات المتحدة مرسيدس

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