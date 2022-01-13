أخبار الرياضة.. ميدو يكشف عن بند خطير في عقد كيروش.. بيراميدز يفاوض مدافع الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي:

توج فريق إنتر بلقب كأس السوبر الإيطالي عقب تغلبه على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتسا" في مدينة ميلانو.

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc أن نادي بيراميدز فتح خط مفاوضات قوي مع محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك لضمه إلى صفوف الفريق في يناير المقبل.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات الخميس، من بطولة كأس الرابطة.

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو أنه من العيب أن يجلس ضياء السيد المدرب العام للمنتخب ولا يعطي تعليمات للاعبي الفراعنة في وجود البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني.