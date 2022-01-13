بالفيديو.. مراسم تتويج إنتر ميلان بطلا لكأس السوبر الإيطالي

توج فريق إنتر بلقب كأس السوبر الإيطالي عقب تغلبه على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتسا" في مدينة ميلانو.

وكان يوفنتوس دخل المباراة حاملاً للقب عقب فوزه في النسخة الماضية على نابولي بهدفين دون رد.

تقدم ويستون ماكيني بالهدف الأول ليوفننتوس في الدقيقة 24، لعب موراتا عرضية وصلت للأمريكي الذي ترقبها داخل منطقة الجزاء وسجل برأسية.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإنتر ميلان بعد خطأ من دي تشيليو، ونجح لاوتارو مارتينيز في تسجيلها ليتعادل الإنتر في الدقيقة 35.

قبل أن يدون أليكسيس سانشيز هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأولى من الوقت المبدد، منح به فريقه لقب السوبر.

تتويج الإنتر وفرحة الاعبين 🖤💙🔥🏆



pic.twitter.com/18HO21SjTg — انتراوي قديم 19 🏆 🇮🇹 (@body_Aguero93) January 12, 2022

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