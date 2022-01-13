مشتاقلك| ماجد المهندس يحصد 18 مليون مشاهدة في أسبوع بأحدث ميني ألبوم

نجاح كبير تحصده اغاني "ميني ألبوم مشتاقلك" لبرنس الغناء ماجد المهندس الذي صدر من إنتاج وتوزيع هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" ، ويتضمن العمل أربعة اغاني هي: "مشتاقلك" كلمات المستشار تركي آل الشيخ والحان نواف عبد الله . "منبعد ومنقسى" كلمات منير بو عساف والحان بلال الزين. "لو سأل" كلمات الامير سعود بن عبد الله والحان محمد بو دله. "يا هلا ويا مرحبا" كلمات رامي العبودي الحان ميثم علاء الدين.

وحقق الفنان ماجد المهندس، إجمالي مشاهدات عبر يوتيوب وصلت إلى 18 مليون مشاهدة خلال 8 أيام، وتصدرت أغنية مشتاقلك ترتيب الأكثر استماعًا بـ 10 مليون و100 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية لو سأل برصيد 3 مليون و100 ألف مشاهدة، ثم أغنية منبعد ومنقسى برصيد 2 مليون و500 ألف مشاهدة، وأخيرًا أغنية يا هلا ويا مرحبا برصيد 2 مليون و400 ألف مشاهدة.

وقد تفاعل عدد من نجوم الغناء مع اغنية ماجد "مشتاقلك" جراء روعتها، حتى ان المطربة اصالة نصري قامت بغنائها امام برج ايفل اثناء زيارتها الاخيرة الى العاصمة الفرنسية باريس، الامر الذي اثار اعجاب شاعرها ليغرد بوناصر في حسابه على "انستغرام" :" الله يا اصالة".

ماجد المهندس أغنية مسكين

من جهة أخرى، حقق الفنان ماجد المهندس، مليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم مسكين ، وذلك بعد طرحها يوم 22 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن أغنية مسكين لـ ماجد المهندس ، من كلمات: فيصل الشعلان، ألحان: محمد طويحي، توزيع: سيروس.

ماجد المهندس بأغنية حرام تروح

كما حققت أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس 2 مليون و250 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 5 أكتوبر الماضي.

أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس من كلمات: أحمد علوي، وألحان: أحمد الهرمي.

وسبق أن طُرحت أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

ماجد المهندس باغنية لا تترك القلب

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .