عاجل
أخبار العالم| تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن أوميكرون.. ومصر تتسلم ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة النووية مشتاقلك| ماجد المهندس يحصد 18 مليون مشاهدة في أسبوع بأحدث ميني ألبوم سميرة أحمد الأحدث| شائعات الوفاة تلاحق النجوم.. عادل إمام الأكثر تعرضا للأخبار الكاذبة.. محمد سعد ينفي وسمير صبري يلتزم الصمت مطعم ودار ضيافة للعاملين بجامعة بني سويف.. اعرف التفاصيل نائب: الحكومة سحبت مشروع قانون المرور الجديد لإجراء تعديلات عليه ولم يصلنا حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مشتاقلك| ماجد المهندس يحصد 18 مليون مشاهدة في أسبوع بأحدث ميني ألبوم

ماجد المهندس
ماجد المهندس

نجاح كبير تحصده اغاني "ميني ألبوم مشتاقلك" لبرنس الغناء ماجد المهندس الذي صدر من إنتاج وتوزيع هرم شركات الإنتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" ، ويتضمن العمل أربعة اغاني هي: "مشتاقلك" كلمات المستشار تركي آل الشيخ والحان نواف عبد الله . "منبعد ومنقسى" كلمات منير بو عساف والحان بلال الزين. "لو سأل" كلمات الامير سعود بن عبد الله والحان محمد بو دله. "يا هلا ويا مرحبا" كلمات رامي العبودي الحان ميثم علاء الدين.

وحقق الفنان ماجد المهندس، إجمالي مشاهدات عبر يوتيوب وصلت إلى 18 مليون مشاهدة خلال 8 أيام، وتصدرت أغنية مشتاقلك ترتيب الأكثر استماعًا بـ 10 مليون و100 ألف مشاهدة، وبعدها أغنية لو سأل برصيد 3 مليون و100 ألف مشاهدة، ثم أغنية منبعد ومنقسى برصيد 2 مليون و500 ألف مشاهدة، وأخيرًا أغنية يا هلا ويا مرحبا برصيد 2 مليون و400 ألف مشاهدة.

وقد تفاعل عدد من نجوم الغناء مع اغنية ماجد "مشتاقلك" جراء روعتها، حتى ان المطربة اصالة نصري قامت بغنائها امام برج ايفل اثناء زيارتها الاخيرة الى العاصمة الفرنسية باريس، الامر الذي اثار اعجاب شاعرها ليغرد بوناصر في حسابه على "انستغرام" :" الله يا اصالة".

ماجد المهندس أغنية مسكين 

من جهة أخرى، حقق الفنان ماجد المهندس، مليون ونصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم مسكين ، وذلك بعد طرحها يوم 22 أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن أغنية مسكين لـ ماجد المهندس ، من كلمات: فيصل الشعلان، ألحان: محمد طويحي، توزيع: سيروس.

 

ماجد المهندس بأغنية حرام تروح 

كما حققت أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس 2 مليون و250 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 5 أكتوبر الماضي.

أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس من كلمات: أحمد علوي، وألحان: أحمد الهرمي.

وسبق أن طُرحت أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

 

ماجد المهندس باغنية لا تترك القلب 

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

ماجد المهندس ميني ألبوم مشتاقلك مشتاقلك الفنان ماجد المهندس أغاني ماجد المهندس ألبوم ماجد المهندس

موضوعات متعلقة

السعودية| رابح صقر يشوق جمهوره لألبومه الجديد ويكشف تاريخ طرحه

بعد إصابته بمرض المانير.. عبد المجيد عبدالله يكشف موعد عودته لجمهوره

في ذكراه| حسين رياض أصيب بالشلل خلال التصوير ومات أمام الكاميرا

أحدث ظهور لـ سميرة أحمد قبل شائعات وفاتها

سميرة أحمد تعليقاً على شائعة وفاتها " انا بخير الحمد لله "

كنزي عمرو دياب تكشف عن صورة حبيبها للمرة الأولى

أحمد جمال يعود للغناء بـ "لمستي قلبي" في عيد الحب

قصة أسامة أنور عكاشة.. محمد سلامة يبدأ تصوير "راجعين يا هوا" 15 يناير

ترشيحاتنا

لسداد ديونه.. الأمير أندرو يعرض منزله بسويسرا للبيع

اشعر بكرب شديد بعدما التزمت بقراءة سورة البقرة والصلاة على النبى ؟

بعد الارتفاع 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الخميس 13-1-2022

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني

أذكار الصباح للتوفيق .. رددها تكن في معية الله حتى المساء

تزوير تطعيم كورونا مقابل المال.. اعتقال ممرض لحقنه أشخاصا بإبر فارغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

كوبري خاص.. استجابة فورية من الرئيس السيسي بعد حادث أشمون المنوفية

القرض المحرم.. دار الإفتاء تكشف عن معاملة بنكية لا تجوز

أجواء شديد البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

أفضل أنواع غذاء ملكات النحل.. وأهم فوائده للنساء والرجال

طبيب يكشف بالمستندات ويكذب "الأطباء".. بأي ذنب قُتل الإعلامي وائل الإبراشي؟

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

فيديو

اتهام منة شلبي بـ العنصرية.. ممرضتان لرعاية والدتها في أزمة |فيديوجراف

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ