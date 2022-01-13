أخبار الفن| أحدث ظهور لـ سميرة أحمد بعد شائعات وفاتها.. عودة عبد المجيد عبدالله

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها أحدث ظهور لـ سميرة أحمد قبل شائعات وفاتها، عودة عبد المجيد عبدالله بعد مرض المانير، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

ظهرت الفنانة سميرة أحمد في صورة نشرها المنتج صفوت غطاس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليرد الأخير من خلالها على شائعات الوفاة.

وكتب صفوت غطاس في تعليقه على صورته مع سميرة أحمد، قائلًا: «نشرت اخيرا بعض المواقع الكاذبة و التي تبغي الربح المادي من خلال اليوتيوب اخبار كاذبة عن صحة الفنانة سميرة احمد و عن لسان ابنتها و بعض الزملاء و كلها اخبار كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة و قد تم ابلاغ المستشار القانوني للشركة برفع دعاوي ضد هذة المواقع .. اطمنكم سميرة بصحة جيدة الحمدلله و ندعي لها بطول العمر و دوام الصحة».

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