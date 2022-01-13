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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أحدث ظهور لـ سميرة أحمد بعد شائعات وفاتها.. عودة عبد المجيد عبدالله

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها أحدث ظهور لـ سميرة أحمد قبل شائعات وفاتها، عودة عبد المجيد عبدالله بعد مرض المانير، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

أحدث ظهور لـ سميرة أحمد قبل شائعات وفاتها

ظهرت الفنانة سميرة أحمد في صورة نشرها المنتج صفوت غطاس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليرد الأخير من خلالها على شائعات الوفاة.

وكتب صفوت غطاس في تعليقه على صورته مع سميرة أحمد، قائلًا: «نشرت اخيرا بعض المواقع الكاذبة و التي تبغي الربح المادي من خلال اليوتيوب اخبار كاذبة عن صحة الفنانة سميرة احمد و عن لسان ابنتها و بعض الزملاء و كلها اخبار كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة و قد تم ابلاغ المستشار القانوني للشركة برفع دعاوي ضد هذة المواقع .. اطمنكم سميرة بصحة جيدة الحمدلله و ندعي لها بطول العمر و دوام الصحة».

 

بعد إصابته بمرض المانير.. عبد المجيد عبدالله يكشف موعد عودته لجمهوره

كشف الفنان عبد المجيد عبدالله موعد عودته لجمهوره  بحفلاته الساهرة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بوستر حفلته المُقبلة، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

 

السعودية| رابح صقر يشوق جمهوره لألبومه الجديد ويكشف تاريخ طرحه

نشر الفنان السعودي رابح صقر ، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ودون عليها بتاريخ (2-2-2022)، ليشوق الجمهور حول ما يقصده بهذا التاريخ.

 

أعراض شديدة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة مديحة حمدي

كشف مصدر مقرب من الفنانة مديحة حمدي لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا.

 

وفاة الفنان وحيد السنباطي

رحل عن عالمنا الفنان وحيد السنباطي وأعلن ابن شقيقه الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك.

 

حورية فرغلي تحتفل بنجاح مسلسل "أيام" في صدى البلد .. شاهد

حلت النجمة حورية فرغلي ضيفة على موقع صدى البلد، وأحتفلت بنجاح مسلسلها الجديد أيام الذي يعرض على فضائية MBC مصر.

 

إدوارد يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان إدوارد إصابته بفيروس كورونا من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب:" إيجابي".

 

سميرة أحمد تعليقاً على شائعة وفاتها " انا بخير الحمد لله "

أبدت الفنانة القديرة سميرة أحمد تعجبها من شائعات الوفاة التي لاحقتها اليوم الأربعاء، مستنكرة تلك الشائعات التي تتردد دون أن يتم تحري الدقة. 

سميرة أحمد عبد المجيد عبدالله مرض المانير المانير مرض رابح صقر مديحة حمدي

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