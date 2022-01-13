ظرت الفنانة سميرة أحمد في صورة نشرها المنتج صفوت غطاس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليرد الأخير من خلالها على شائعات الوفاة.

وكتب صفوت غطاس في تعليقه على صورته مع سميرة أحمد، قائلًا: «نشرت اخيرا بعض المواقع الكاذبة و التي تبغي الربح المادي من خلال اليوتيوب اخبار كاذبة عن صحة الفنانة سميرة احمد و عن لسان ابنتها و بعض الزملاء و كلها اخبار كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة و قد تم ابلاغ المستشار القانوني للشركة برفع دعاوي ضد هذة المواقع .. اطمنكم سميرة بصحة جيدة الحمدلله و ندعي لها بطول العمر و دوام الصحة».



ونشر صفوت غطاس، صورة أخرى لـ سميرة أحمد مع ابنتها جليلة، وعلق قائلًا: «اليوم سميرة احمد و جليلة .. نفت تماما جليله نجلة الفنانة سميرة احمد انها صرحت لمواقع كاذبة علي اليوتيوب بأن سميرة احمد اجرت اي عملية في السنوات الاخيرة ..وان صحتها بخير و تستعد لمسلسلها الجديد لاحدي المنصات التلفزيونية».

سميرة احمد وابنتها جليلة

سميرة أحمد تعلق على شائعات وفاتها

أبدت الفنانة القديرة سميرة أحمد تعجبها من شائعات الوفاة التي لاحقتها اليوم الأربعاء، مستنكرة تلك الشائعات التي تتردد دون أن يتم تحري الدقة.

وقالت الفنانة سميرة أحمد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، تفاجأت اليوم أثناء تواجدي في النادي مع المنتج صفوت غطاس بتردد تلك الشائعة، لكن أنا الحمد لله زي الفل ومفيش فيا اي حاجة.

أحدث ظهور لـ سميرة أحمد قبل شائعات وفاتها

عمل جديد فكرة ابنة سميرة أحمد

وكانت أكدت الفنانة سميرة أحمد أنها تواصل حالياً تحضير عمل درامى جديد فكرة إبنتها جليلة وهو عمل موجه إلى الأسرة المصرية ويناقش مشاكل الشباب بشكل خاص .

وتابعت سميرة أحمد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : حتى الآن لا أستطيع أفصح عن تفاصيله، فقد اعتدت طيلة مشوارى الفنى ألا أتحدث عن عمل إلا حين يتم الانتهاء من كتابته ، ولكن الفكرة بمجرد أن طرحتها على ابنتى جليلة حازت على إعجابي.

وعن مسلسها بالحب هنعدى والذى كانت تواصل التحضير له تابعت سميرة أحمد قائلة : لقد إنتهى مؤلفه يوسف معاطى من كتابته منذ ما يقرب من 3 سنوات، ولكن هناك ظروف غامضة أدت الى تجميد العمل - بحسب وصفها- .

وأضافت سميرة أحمد: أتمنى أن يخرج العمل إلى النور ويراه المشاهد العربى، فهو عمل اجتماعى يصلح للأسرة المصرية ويتناقش العديد من الموضوعات الهامة .

وكانت قد انطلقت سميرة أحمد منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي في السينما بأدوار البطولة مع كبار النجوم في عدة أفلام؛ منها: إسماعيل ياسين في دمشق عام 1958، البنات والصيف عام 1960، صاحب الجلالة عام 1963، أم العروسة عام 1963، ليل وقضبان 1973، وأحبها الجمهور على الشاشة الفضية لابتسامتها الجميلة ووجهها الذي يتسم بالبراءة وملامحها المريحة.

تميزت سميرة أحمد بأدائها للأدوار المركبة التي تألقت فيها؛ حتى أطلق عليها البعض لقب “ممثلة العاهات”؛ نظرًا لتمكنها من أداء دور خرساء وعمياء في عدد من الأفلام.

فقد مثلت دور عمياء في أفلام “أغلى من عينيا” عام 1955، “جسر الخالدين” عام 1960، “قنديل أم هاشم” عام 1968، وآخرها فيلم “العمياء” عام 1969.

قدمت كذلك دورًا من أهم أدوارها وأصعبها في فيلم “الخرساء” عام 1961؛ والذي نالت عنه عدة جوائز أيضًا؛ ويُعد من أفضل أدوارها السينمائية على الإطلاق.