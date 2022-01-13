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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إصابته بمرض المانير.. عبد المجيد عبدالله يكشف موعد عودته لجمهوره

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

كشف الفنان عبد المجيد عبدالله موعد عودته لجمهوره  بحفلاته الساهرة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، بوستر حفلته المُقبلة، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وينتظر عبد المجيد عبدالله أن يحيي حفلا غنائيا ساهر له ليلة 28 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحفل تنظمه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ورعاية الهيئة العامة للترفيه. 

وكان عبد المجيد عبدالله، شارك في حفل ليلة رأس السنة بالرياض، لكنه لم يكمل الحفل معتذرًا لجمهوره بأنه مصاب بمرض المانير، أو ألتهاب الأذن الداخلية. 

 

إصابة عبد المجيد عبدالله بمرض المانير

كشف الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله -خلال حفله أمس بالعاصمة السعودية الرياض- عن إصابته بمرض المانير إلتهابات الأذن الداخلية المسببة للدوخة. 

وظهر عبد المجيد عبدالله، في مقطع فيديو من حفل الرياض أمس، وهو بجوار فنان العرب محمد عبده، وطالب «عبد المجيد» جمهوره بالدعاء له بالشفاء، قائلًا: «ادعولي ربنا يفرجها عليا وتروح مني إلتهابات الأذن الداخلية اللي هو المانير اللي بيسوي عدم اتزان ويخليني ما أقدر أقف قدامكم لازم أقف بكامل صحتي عشان استمتع معاكم في نفس الوقت ف ادعولي»، ليمازحه محمد عبد، بقصد التهوين عليه قائلًا: «يعني كيف الدوخة تجيلك كده ولا كده.. لو أصقعك وحدة على أذانيك ما يصير». 

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ادعولي ربنا يفرجها عليا.. عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بإصابته بمرض المانير

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هاصفعك على أذنك.. محمد عبده يمازح عبد المجيد عبدالله (فيديو)

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله

في شهر أغسطس الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، ألبومه الأخير عالم موازي، ويضم الألبوم (22 أغنية) هي من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات" تأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

تفاصيل ألبوم عالم موازي لـ عبد المجيد عبدالله

يتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبدالله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، اول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك». 

ويتعاون عبد المجيد عبدالله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

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بعد إصابته بمرض المانير.. عبد المجيد عبدالله يكشف موعد عودته لجمهوره

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