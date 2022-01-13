انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى مدينة الخارجة.. الأحد المقبل

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن انتظام رحلة أسبوعية للشركة القابضة لمصر للطيران إلى مدينة الخارجة بدءًا من الأحد المقبل وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء.

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ويتقدم أهالي المحافظة ورجال الأعمال والمستثمرين لمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والطيّار محمد منار وزير الطيران المدني بخالص الشكر والعرفان على الدعم المقدّم للمحافظة، بما ييسر على المواطنين، ويخدم قطاعي الاستثمار والسياحة.

ويُذكر أنه بإضافة رحلة مصر للطيران إلى رحلتي شركة الخدمات البترولية تنتظم لدى المحافظة ثلاث رحلات جوية أسبوعيًا (القاهرة _ الخارجة).