أمم إفريقيا 2022.. الكاميرون في مهمة اليوم لحسم التأهل أمام إثيوبيا

يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره منتخب إثيوبيا، اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، ملعب باول بيا ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة أمم إفريقيا 2022.

الكاميرون ضد إثيوبيا:

يسعى منتخب الكاميرون “صاحب الضيافة”. لتحقيق الفوز على إثيوبيا في مباراة اليوم، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من أمم إفريقيا.

كان منتخب الكاميرون حقق الكاميرون حقق الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في افتتاح أمم إفريقيا 2022، بينما خسر منتخب إثيوبيا أمام كاب فيردي بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، يطمح منتخب إثيوبيا في تحقيق مفاجأة بالفوز على الكاميرون في لقاء الليلة، لإنعاش آماله في التأهل في الدور ثمن النهائي.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة أمم إفريقيا، كاب فيردي مع بوركينا فاسو،في تمام التاسعة مساء.