تعاون مشترك بين الأكاديمية الوطنية المصرية ونظيرتها الفرنسية .. شاهد

استعرضت جلسة تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب فى اليوم الرابع لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى تعاون الأكاديمية الوطنية مع نظيرتها الفرنسية .

وقال أحد الكوادر الدولية بمجال الموارد البشرية فى باريس ، خلال جلسة تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب إنه منذ إطلاق الاكاديمية الوطنية المصرية فى عام 2019 كان هناك تعاونا كبيرا بين الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى إطار الموادر البشرية والمناصب الإدارية واختيار المشاركين .

ولفت إلى أنه تم العمل مع المديرين التنفيذين فى كثير من المبادرات المعنية التى عقدت فى باريس بعد ترشيح الاكاديمية لعدد من الشخصيات ومجموعة من البرامج المختلفة وتم المشاركة فى العديد من الجلسات المعنية وصياغة الوحدات المختلفة ، والخدمة المدنية والتطوير المهنى للعاملين وتكنولوجيا المعلومات والتى شملت أدوات خاصة بالكفاءات والاحتياجات التنظيمية .