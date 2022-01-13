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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اعتماد منظومة إحلال السيارات الربع نقل بميكروباص 14 راكبا بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، اعتماد منظومة إحلال السيارات الربع نقل (البيك أب) التي تستخدم في نقل الركاب بسيارات ميكروباص سعة 14 راكب موديل 2021 أو 2022 ، وتعمل بنظام الوقود المزدوج ( بنزين- غاز طبيعي)، على أن يتم التنفيذ على مراحل وفقا لبرنامج زمني وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى المحافظة .

كما كلف المحافظ ، إدارة المواقف بالوحدة المحلية للمركز والمدينة المختصة للقيام بإجراء حصر دقيق للسيارات الربع نقل التي تستخدم في نقل الركاب بنطاق الوحدة المحلية للمركز والمدينة على أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق الدائم مع إدارة المرور للتأكد من صحته وتدقيقه ومطابقته للحالة الواقعية للسيارة .

 

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وتضمن قرار المحافظ أن يتولى مجلس إدارة مشروع المواقف بالمحافظة تحديد عدد المركبات التي سوف تطبق عليها منظومة الإحلال بكل وحدة محلية قروية بمراكز المحافظة التسع وتحديد خطوط السير للسيارات ولون السيارة وغيرها من الضوابط المنظمة لسير تلك المركبات والوحدة المحلية التي سوف يتم التطبيق بها بصفة تجريبية .

كما تضمن القرار ، أنه فور اعتماد المقترح من إدارة مشروع المواقف بالمحافظة ، فسيتم استصدار قرار بفتح باب الترخيص للسيارات الأجرة "ميكروباص14 راكب" ، حيث سيتم تقديم طلبات راغبي الاستبدال بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن المختصة ، وسيبدأ التطبيق بخط سير نزلة حسين-المنيا، على أن يتم استكمال باقي الخطوط وفقا للجدول الزمني لعملية الاحلال بدائرة المحافظة .

وتعلن المحافظة عن فتح باب التقدم لمن يرغب في ذلك من مالكي سيارات البيك أب العاملة على خط سير نزلة حسين التوجه للمركز التكنولوجي لمدينة المنيا لمراجعة الشروط والضوابط ، اعتبارا من 16 يناير المقبل ولمدة 15 يوم حتى 30 يناير الجاري.

وكان محافظ المنيا ، قد وافق يونيو الماضي على البدء في الإجراءات الخاصة باستبدال سيارات الربع نقل المستخدمة في نقل الركاب، بسيارات «فان» حديثة ، بصفة تجريبية بنطاق مركز ومدينة المنيا، وذلك استجابة لطلبات المواطنين ، بهدف توفير وسائل مواصلات آدمية وآمنة حفاظاً على أرواح المواطنين، وقد لاقت التجربة نجاحا ورضا كبير بين أهالي القرى المستهدفة ، مما دعا المحافظة الى تعميم التجربة على جميع المراكز من خلال سيارات الأجرة الميكروباص 14 راكب ، والتي تتسع لأعداد أكبر من المواطنين ،وذلك استجابة لطلبات معظم سائقي سيارات "البيك اب "على جميع خطوط السير بمراكز المحافظة.

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