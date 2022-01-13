عاشق السفر والترحال .. اليوتيوبر الأردني ابن حتوتة في منتدى شباب العالم | فيديو

من بلدٍ إلى بلدٍ يتنقل الرحالة الأردني قاسم بن حتوتة، يستكشف العالم ويخوض مغامرات جديدة عبر البلدان ويشارك متابعيه معه في رحلاته عبر قناته على يوتيوب ، ليأخذهم معه في جولته إلى مصر لحضور منتدى شباب العالم.

التقى "صدى البلد" البلوجر الأردني الشاب قاسم بن حتوتة ، وهو يوتيوبر شهير وصانع محتوى ورحالة، قائلا: "سعيد بمشاركتي في منتدى شباب العالم وفخور بوجود شباب من كل دول العالم في مجالات مختلفة وكل شاب له قصة ملهمة مختلفة".

وأضاف "بن حتوتة" في حواره مع صدى البلد: "الورش والمبادرات في منتدى الشباب العالم مفيدة ورائعة للشباب، وأتمنى أن يكون هذا المنتدى سببا في الاستماع لأصوات الشباب لدى صناع القرار ويصبح لهم تواجد اكبر في كل المجالات".

من هو اليوتيوبر قاسم بن حتوتة؟

هو يوتيوبر وصانع محتوى ورحالة أردني حاصل على بكالوريوس في علوم الحاسب من الجامعة الألمانية الأردنية.

وهو مؤسس مجتمع "مسافرون بلا حدود"، وصاحب مدونة "ابن حتوتة"، كما يملك قناة "Ibn Hattuta Travels" على موقع "يوتيوب" يقدم من خلالها العديد من فيديوهات السفر والمغامرات عبر بلدان العالم، حيث بلغ عدد مشتركي القناة 909 ألف مشترك عام 2021، إضافةً إلى ما يقارب 265 ألف متابع على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

كان قاسم بن حتوتة متحدثاً في "مؤتمر تيدكس"، وشارك في "برنامج سديم" لصانعي المحتوى العربي على الإنترنت وصل إلى المراحل نصف النهائية.