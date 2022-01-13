تونس تعلق صلاة الجمعة يومي 14 و21 يناير بسبب كورونا

قررت وزارة الشؤون الدينية في تونس، اليوم الخميس، تعليق صلاة الجمعة يومي 14 و21 يناير الجاري ومواصلة الصّلوات الخمس، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الوقائيّة المنصوص عليها في بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن هذا القرار يأتي تباعا للبلاغ الصّادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 12 يناير الجاري، وتنفيذا للقرارات المعلن عنها إثر اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 يناير الجاري، حول الإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، وأخذا بتوصيات اللّجنة العلمية في اجتماعيها المنعقدين يومي 9 و11 يناير الجاري، وبعد الاجتماع الذي عقد عن بعد اليوم الخميس مع المديرين الجهويين للشؤون الدينية.

وذكرت الوزارة أن بروتوكول حفظ الصحّة بالمعالم الدينيّة ينص على الاستظهار بجواز التلقيح والوضوء بالبيت واحضار السجّاد الخاص وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تدخل حيّز التنفيذ بداية من تاريخ صدور هذا البلاغ، وهي قابلة للتعديل وفقا لتطور الوضع الصحي، مع ضرورة الالتزام بما ستصدره السلط الجهوية من مناشير وبلاغات خاصة بكل ولاية.