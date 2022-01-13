وعكة صحية مفاجئة لـ الحكم سيكازوي بطل فضيحة مباراة تونس ومالي

تعرض جياني سيكازوي حكم مباراة تونس ومالي التي أقيمت بينهما أمس بالجولة الأولي لمنافسات دوري مجموعة الأمم الإفريقية إلى وعكة صحية مفاجئة عقب المباراة .



وتم نقل سيكازوي إلى إحدى المستشفيات الكاميرونية لتلقى العلاج اللازم بعد أن اشتكى الحكم من أزمة صحية مفاجئة له .



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” قرر فتح تحقيق موسع بشأن أحداث مباراة تونس ومالي في الجولة الاولي من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية والتى قرر الحكم الزامبي سيكازي إنهائها قبل انتهاء الوقت الأصلي منها.



ومن المقرر توقيع عقوبات على الحكم الزامبي سيكازوي نتيجة خطئه في انهاء مباراة مباراة تونس ومالي قبل دقيقة واحدة من انتهاءها ومطالبته باستئنافها من جديد بعد دخول اللاعبين داخل غرف خلع الملابس ، ورفض المنتخب التونسي استكمالها.



وطالب اتحاد الكرة التونسي إعادة اللقاء الذي انتهى بفوز مالي 0-1، وذلك بعد قرار الحكم المثير للجدل، ورفض التوانسة العودة مجددا إلى أرض الملعب لاستكمال ما تبقى من وقت، ليعتبر المنتخب العربي الشقيق – بشكل مبدئي- منسحبا.