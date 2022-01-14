أبو العينين ناعيًا السفير علاء رشدي: فقدنا دبلوماسيًا قديرا مشرفا و محبا لوطنه

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسي السفير / علاء رشدي - سفير مصر في روما والذي رحل عن عالمنا اليوم تاركا مسيرة حافلة من العمل الدبلوماسي.

وقال أبو العينين من خلال منشور عبر صفحته الرسمية: رحم الله الصديق العزيز السفير / علاء رشدي - فقد كان نموذجا في الإخلاص في عمله ودبلوماسيا قديرا مشرفا و محبا لوطنه .. دمث الخلق اكتسب محبة وتقدير كل من عرفه.

وأضاف وكيل مجلس النواب: خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة ومحبيه ولأسرة الخارجية المصرية - سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.