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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين ناعيًا السفير علاء رشدي: فقدنا دبلوماسيًا قديرا مشرفا و محبا لوطنه

الراحل السفير علاء
الراحل السفير علاء رشدي

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والآسي السفير / علاء رشدي - سفير مصر في روما والذي رحل عن عالمنا اليوم تاركا مسيرة حافلة من العمل الدبلوماسي.

وقال أبو العينين من خلال منشور عبر صفحته الرسمية: رحم الله الصديق العزيز السفير / علاء رشدي - فقد كان نموذجا في الإخلاص في عمله ودبلوماسيا قديرا مشرفا و محبا لوطنه .. دمث الخلق اكتسب محبة وتقدير  كل من عرفه.

وأضاف وكيل مجلس النواب: خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة ومحبيه ولأسرة الخارجية المصرية - سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب السفير علاء رشدي سفير مصر في روما العمل الدبلوماسي محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب

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