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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب: صلاح نجم كبير وتجديد تعاقده يستغرق وقتًا طويلا

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن ثقته في تجديد النجم المصري محمد صلاح لعقده مع ليفربول.

قال كلوب، في تصريحات أوردتها شبكة "ليفربول إيكو": إن المفاوضات المطلوبة مع نجم بحجم محمد صلاح طبيعية، ومن الطبيعي أن يستغرق التجديد مع صلاح وقتًا أطول من زملائه بالفريق.

وأضاف: "هناك محادثات مع صلاح.. وعادةً في الحياة الطبيعية وفي مجال الأعمال مثل هذه الأمور لا تتم بين عشية وضحاها."

وتابع: "إن توقيع عقد كبير مع لاعب كبير، لا يشبه شراء هاتف ذكي.. هناك الكثير من الأشياء التي يجب مراعاتها، بعضها من جانب النادي والبعض الآخر من جانب اللاعب وبعضها من جانب الوكيل، هذا هو الأمر برمته".

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