خرج من الملعب باكيا.. كريم الديب يجري أشعة بعد اصابته أمام المصري

تعرض كريم الديب لاعب الفريق لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري للإصابه خلال مباراة زعيم الثغر والمصري والتي انتهت بالتعادل الايجابي ٢-٢.

وخرج كريم الديب باكيا من مباراة الاتحاد والمصري وسيجري اللاعب أشعة للإطمئنان على حجم إصابته وتحديد مدة غيابه عن مباريات سيد البلد في الفترة الفترة القادمة.

وسيطر التعادل الإيجابي 2-2 على أحداث مباراة الاتحاد السكندري والمصري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

تقدم الاتحاد السكندرى بالهدف الأول من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء من خالد الغندور فى منتصف الشوط الأول، بعدها بسبع دقائق نجح محمد عبد اللطيف جريندو صانع ألعاب المصرى فى صناعة ضربة جزاء لفريقه ويتصدى لها ويحرزها محرزا هدف التعادل لفريقه.

وفي الدقيقة ٥٤ تمكن أجوستينيو مابولولو من إحراز الهدف الثاني في شباك المصري من خلال كرة عرضية من ركلة حرة من الطرف الأيمن لصالح زعيم الثغر عن طريق صبري رحيل ليرتقي لها أجوستينيو مابولولو الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك.



ولم تمر سوي دقائق حتى تمكن عمرو مرعي من إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة ٥٧ من خلال كرة طولية من وسط الملعب تصل إلى كريم العراقي الذي انفرد بالمرمى ليخرج حارس مرمى الاتحاد لتعود إلى عمرو مرعي الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وحاول، المصرى تحقيق أول ثلاث نقاط له في المسابقة بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة

وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :-

عصام ثروت في حراسة المرمى.

الدفاع: كريم العراقي، إسلام المزين، أحمد شوشة، أحمد شديد.

خط الوسط: إيزي إيميكا، مصطفى سلطان، فريد شوقي، محمد جريندو، محمد عنتر.

وفي الهجوم أوستين أموتو.

بينما خاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد عبد المنصف، محمد عبد السلام، صبري رحيل، هشام صلاح، كريستوفر موبولو، خالد الغندور، أحمد عادل ميسي، كريم الديب، مروان عطية، بنجامين بواتنج، وعبد الله نصيب