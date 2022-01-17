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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلة الشتاء .. 10 فوائد صحية للكرنب

صدى البلد

يعد الكرنب إحدى الأكلات الشتوية التي يعشقها الكثيرون  وتقدم في الكثير من البيوت المصرية، ولكن لا يعرف الكثير أهمية  تناوله ، والفوائد الصحية للكرنب .

 

 الفوائد الصحية للكرنب 

 

فوائد الصحية للكرنب ، فهي مفيدة للصحة العامة الألياف الموجودة في الكرنب مفيدة لمرضى السكر ومرضى ارتفاع ضغط الدم. 

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرنب على تقليل فرص الإصابة بالسرطان يعتبر الكرنب من الخضروات الصليبية ، كما أنه مفيد لصحة الجلد والشعر.

 يساعد فيتامين سي الموجود في الكرنب على تعزيز إنتاج الكولاجين كما أنه يحمي البشرة من الجذور الحرة الضارة. 

الجذور الحرة مسؤولة عن العلامات المبكرة للشيخوخة فيمكن أن تؤدي أيضًا إلى إصابة الخلايا والعديد من الأمراض مثل مرض الشريان التاجي والسرطان هم مسؤولون عن تكوين الترسبات في الشرايين.


تساعد الألياف الموجودة في الكرنب على خفض مستويات السكر في الدم. الألياف تبطئ المرور يوفر الهرمونات لمدة أطول للعمل عليها حيث ان  الألياف تساعد في هضم الكربوهيدرات ويضمن امتصاص بطيء للكربوهيدرات في مجرى الدم ، تساعد الألياف الموجودة في الكرنب على الوقاية من مرض السكري من النوع 2 ، وفقًا للدراسات ، يساعد الكرنب على خفض مستويات السكر في الدم وزيادة حساسية الأنسولين.

 

الكرنب لتخفيف الوزن


يحتوي الكرنب على ألياف قابلة للذوبان تعمل الألياف على إبطاء عملية الهضم وتزيد من عملية امتصاص العناصر الغذائية.

 كما أنه يؤخر إفراز هرمون جريلين المنبه للشهية. يعمل جريلين أيضًا على تعزيز تخزين الدهون وتساعدك الألياف الموجودة في اللفت على الشعور بالرضا لفترة أطول من الوقت

 كما أنه يساعدك على التحكم في كمية السعرات الحرارية التي تتناولها. يسهل عليك التحقق من وزنك.

 

فوائد الكرنب للبشرة 

فوائد الصحية للكرنب 100 جرام يحتوي على 500 ميكروغرام من فيتامين أ. فيتامين أ يساعد في نمو الجلد وأنسجة الشعر.

 يحافظ الزهم على ترطيب الجلد والشعر يحتوي الكرنب أيضًا على فيتامين سي.يساعد فيتامين سي في إنتاج الكولاجين.


يوفر الكولاجين هيكلًا وإطارًا للبشرة والشعر والعظام يساعد فيتامين سي أيضًا في امتصاص الحديد. يساعد الحديد في زيادة الدورة الدموية في الشعر والجلد وبالتالي ، تعزيز نموهم.

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