طارق الأدور : لو صلاح فاز بأمم أفريقيا مع المنتخب هينافس على الأفضل بالعالم هذا العالم..فيديو

قال الناقد الرياضي الدكتور طارق الأدور، إنه بعد حصول ميسى على جائزة أفضل لاعب في العالم، بنوفمبر الماضي أكدت أن صلاح لن يكون ضمن المرشحين لتلك الجائزة، او جائزة الأفضل في عام 2021.

واضاف طارق الأدور، خلال لقاء له لبرنامج “أخر النهار”، أنه أجلا أم عاجلا، محمد صلاح سيكون خلال السنوات القادمة متواجد بقوة، وسينافس على جائزة أفضل لاعب بالعالم.

وتابع طارق الأدور،، انه لا صحة لما يتم ترديدة، بان اللاعبين العرب، لن يحصلوا على تلك الجائزة، وأن جائزة أفضل لاعب في العالم تكون موجهة.

سينافس بقوة

صلاح لازم ياخد لقب مع المنتخب، معلقا “أنه لو حصل صلاح على بطولة أمم أفريقيا مع المنتخب، وبطولات مع ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي سينافس بقوة".