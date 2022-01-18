عصام عبدالفتاح: بيراميدز لم يتعرض للظلم أمام فيوتشر وأسأل إيهاب جلال أين الأخطاء

وجه عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رسالة لإيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز بعد تصريحاته في الساعات الماضية.

وقال عبد الفتاح في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم"، "بيراميدز لم يتعرض للظلم أمام فيوتشر وأوجه سؤال لإيهاب جلال أين الأخطاء".

وقال إيهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز، إن الفريق بدا بعيدا عن مستواه في مواجهة فيوتشر وافتقد العديد من الكرات، وبعد ذلك تحولت الأمور وأصبح بيراميدز الأكثر سيطرة وسجل التقدم، وفي الشوط الثاني كانت الأمور أكثر سيطرة ومن طريق واحد.



وشدد على أن الكرة المصرية لن ينصلح حالها طالما استمرت الأمور تدار من خلال الضغط على الحكام واستجابة البعض لتلك الضغوط، ولكنه في النهاية ينظر لبطولة كأس الرابطة على أنه دورة صيفية لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية، وهناك حالة رضا من الأداء ولكنه غير راض عن النتيجة.

وأوضح أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء في الأماكن الدفاعية والتمركز، وهناك محاولات لتجهيز اللاعبين في ظل التوقف وفي ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق وعدم جاهزية أغلب العناصر وفي ظل الغيابات هناك الكثير من النواقص، وبيراميدز قدم مباراتين كبيرتين في مواجهتي الاتحاد وفيوتشر وكان الأحق بالفوز والانتصار.

وأشار إلى أن هناك بعض الأمور الخارجة عن الأداء الفني وخاصة الأخطاء التحكيمية الواضحة، وهو كمدير فني لا يتبع هذا الأسلوب، وفي النهاية كانت هناك العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بالفوز وحصد الثلاث نقاط سواء في مباراتي الاتحاد وفيوتشر، مشككا في صحة ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح المنافس والتي تعادل منها.