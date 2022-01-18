استمرار ارتفاع الإصابات.. العاصمة الصينية بكين تسجل إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات المحلية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بكين أكدت إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت السلطات الصينية إن المصاب الجديد على اتصال وثيق بالحالة المؤكدة يوم السبت الماضي، حيث أبلغت المدينة عن ثلاث إصابات قادمة من الخارج وأربع حالات بدون أعراض.

وكثفت السلطات الصينية من تدابيرها وإجراءاتها الصارمة بعد ظهور أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في العاصمة بكين قبل أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أغلقت السلطات المبنى السكني الذي تقطنه المصابة والواقع في غرب بكين، مع إخضاع كل من بداخله للاختبار الخاص بفيروس كورونا وعدم الاقتراب أو الخروج منه، وذلك منذ أن ثبت أن الموظفة تحمل متحور أوميكرون يوم السبت الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، كان المسؤولون ببكين في حالة تأهب قصوى مع تفشي متحور أوميكرون في تيانجين، وهي مدينة ساحلية رئيسية على بعد 30 دقيقة فقط بالسكك الحديدية عالية السرعة.

وقطعت السلطات بالفعل جميع خطوط النقل مع مدينة تيانجين، وخفضت الرحلات الدولية بشكل حاد، ومنعت انتقال المسافرين المحليين إلى أي موقع قبل وصولهم إلى بكين.

ووفقًا لبيانات المراقبة التفصيلية التي جمعها المسؤولون، لم تكن الحالة المصابة بأوميكرون على اتصال بأي حالات مؤكدة ولم تغادر العاصمة خلال الـ 14 يومًا الماضية، مما أثار مخاوف من أن المتحور قد ينتشر بالفعل في المجتمع.