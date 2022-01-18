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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

1660 شقة و400 منزل.. شمال سيناء: نحن على وشك استلام مدينة رفح الجديدة

مدينة رفح الجديدة
مدينة رفح الجديدة

وجه محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الشكر والتقدير إلى رجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة، لدورهم في استكمال عودة المواطنين إلى قرى الشيخ زويد.

وقال "محمد عبد الفضيل شوشة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى الفضائية، إن أهالي منطقة "الخروبة" أحد قرى الشيخ زويد تأثروا بالمواجهات التي كانت تتم بين الأجهزة الأمنية والعناصر التكفيرية، ولكن بفضل الله نجحنا في عودة أهالي القرية إلى منازلهم ومزارعهم.

وأضاف أهالي منطقة "الخروبة" يعيشون اسعد لحظات حياتهم بعد عودتهم إلى أرضهم، متابعا: الدولة قامت بصرف تعويضات لأهالي رفح والشيخ زويد تصل إلى 4 مليارات جنيه حتى الآن.

واسترسل: حجم التعويض المقدم لهم غير كاف ولكن ما يتم الآن مجرد بداية، موجها التحية لمنظمات المجتمع المدني ودورهم في دعم أهالي محافظة شمال سيناء.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان للتعامل مع المباني المهدمة، متابعا: لدينا مباني تم هدمها بشكل كلي وأخرى بها خسائر جزئية.

وأكد أن المباني التي تعرضت للهدم الكلي يتم تعويض ساكنيها، مشددا على أن ما يتم صرفة الآن من تعويضات ما هو إلا بداية.

ونوه بأن المحافظة على وشك استلام مدينة رفح الجديدة، والتي تحتوى على 1660 شقة و400 منزل بدوي.

شمال سيناء الشرطة المصرية الشيخ زويد مدينة رفح الجديدة اخبار التوك شو

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