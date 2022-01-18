السعودية.. عائلة تعيش مأساة بسبب الأمطار الغزيرة

تسببت موجة الأمطار الغزيرة التي عصفت في بعض مناطق السعودية بحادثة مأساوية في محافظة ميسان التي تبعد عن الطائف نحو 155 كيلومترا، بعدما أدت السيول إلى غرق عائلة داخل سيارتها.

وبحسب تقرير لصحيفة "سبق"، توفي مواطن سبعيني وابنته الثلاثينية غرقا، فيما نجت الأم والابنة الثانية بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة مركز بني مالك مؤخرا، وسالت إثرها الكثير من الأودية.

وقال عبد الرحمن (الابن) للصحيفة إنه "بعدما توقفت الأمطار الغزيرة في ساعة متأخرة من يوم السبت، وأثناء وجود الأسرة داخل المنزل، طلبت شقيقتاي من والدي أن تذهب لرؤية ما خلفته الأمطار والسيول".

وأضاف: "لمشاهدة وادي شناب الواقع أسفل منزلنا، الذي سال لأول مرة منذ سنوات عدة، نزل والدي من المركبة فداهمه السيل القوي، وجرفت المركبة".

وأشار عبد الرحمن إلى أنه تلقى اتصالا من شقيقته عند وقوع الحادثة وحضر إلى المكان سريعا لمحاولة إنقاذ الموقف إلا أنه لم يتمكن من فعل شيء.

وتابع: "بعد أن تم إدخالهم مستشفى القريع هناك أخبرنا الأطباء بأن والدي على قيد الحياة، ولكن بعد ربع ساعة في غرفة الإنعاش فارق الحياة غريقا لاحقا بابنته".

وكانت المملكة قد شهدت منذ الخميس الماضي تقلبات مناخية، وسبق لمديرية العامة للدفاع المدني أن دعت الجميع إلى توخي الحيطة والحذر وفقا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق السعودية ابتداء من الخميس حتى السبت.