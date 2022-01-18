حرام عليكم.. مؤمن زكريا يعلن تقديم بلاغ ضد الصفحات المستغلة لاسمه

أعلن مؤمن زكريا نجم الأهلي والمنتخب السابق عن التقدم ببلاغ ضد بعض الصفحات التي تحمل اسمه وتنشر تصريحات باسمه.

ونشر مؤمن زكريا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ” صورا من الصفحات غير الرسمية التي تنتحل شخصيته، وعلق عليها قائلا: “دي مش صفحتي وهعمل بلاغ كفاية بقى حرام عليكم”.

ويتواجد مؤمن زكريا حاليا في انجلترا من أجل تلقي العلاج عقب اصابته بمرض نادر

الزمالك يودع 12 مليون جنيه مستحقات متأخرة في حساب أشرف بن شرقي

أودع نادي الزمالك 12 مليون جنيه صباح أمس الإثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الفترة الماضية.

ونجحت إدارة نادي الزمالك، في حل أزمة مستحقات أشرف بن شرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد، قبل فسخ التعاقد ليحافظ بذلك على أحد نجوم الفريق الأول.

ويتواجد أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في المغرب والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل.