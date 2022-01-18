"تجميع قلوب" ديوان شعري لـ وليد شحتو في معرض القاهرة 2022

يشارك الشاعر الغنائي وليد شحتو، في معرض الكتاب الدولي بالقاهرة 2022 بديوانه الأول “تجميع قلوب” الصادر عن دار الحلم للنشر والتوزيع.

الديوان ليس التجربة الأولى له، للشاعر الشاب تجارب سابقة ومتعددة في كتابة الأشعار الغنائية والقصائد العامية التي تم تداولها من قبل بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ودشن الشاعر وليد شحتو، طبعته الأولى من الديوان في معرض الشارقة الدولي للكتاب من الإمارات في الفترة من ٣ إلى ١٣ نوفمبر 2021، كما سيشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته القادمة.

وفي أشعاره يلامس الشاعر وليد شحتو، الواقع بكلماته الصادقة والصادمة في ديوانه الذي يتضمن 51 قصيدة، وتمثل تلك القصائد تجربة شعرية معاصرة، أتت باللهجة العامية لتكسوها بالمصداقية، ولم تخلو بالتأكيد من التعبيرات البليغة والتركيبات الرنانة.



جدير بالذكر أن وليد شحتو كاتب مصري ومحامي وشاعر غنائي، ويعد ديوان "تجميع قلوب" أول أعماله الأدبية.

يشار إلى أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام في الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، وتُجهز اللجنة العليا للمعرض برنامجًا للنشاط الثقافي خلال الدورة المقبلة، فضلًا عن الاحتفاء بالكاتب الكبير يحيى حقي، شخصية المعرض.

وكانت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستشهد لأول مرة في تاريخ المعرض، استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ من خلال ظهور شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.