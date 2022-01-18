النجمة 505.. رواية جديدة للكاتبة هند محي الدين في معرض الكتاب

تشارك رواية "النجمة 505" للكاتبة والسيناريست هند محي الدين، الصادر عن دار الحلم"للنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الثالثة والخمسين، ليكون الإصدار الأول الأدبي.



وتدور أحداث الرواية في إطار تشويقي تاريخي حول مدرس تاريخ يعود إلى مصر بعد تجربة زواج فاشلة بأمريكا ليعمل في مدرسة بإحدى قرى محافظة بني سويف وأثناء فترة تواجده بالقرية يشاهد أحداث غريبة لها دلالات تاريخية تقوده إلى مغامرة تقلب حياته رأساً على عقب، كل هذا وأكثر في قوالب سردية ماتعة مختلفة التقنيات.

ومن اقتباسات الرواية "إنك ولدت فى التاسع من يوليو وهذا يعنى أن عقلك هو معجزتك فى قدرته الاستثنائية على الإتصال بأحلامك وبالآخرين. لم تكن فقط مجرد كلمات قرأها محمود بالصدفة ولكنها كانت بداية لمغامرة لا يتمنى الكثير خوضها، عرف من خلالها أسرار الماضى و خبايا النفوس..!!".

يشار إلى أن هند محي الدين كاتبة ومهندسة مصرية تعيش في كندا وشاركت في العديد من الاعمال السينمائية ضمن ورش الكتابة الإبداعية، وتعد رواية "النجمة 505" العمل الأدبي الأول لها.