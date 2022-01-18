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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، وسعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات، اليوم الثلاثاء؛ جولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل بلجان امتحانات كليات فرع البنات بمدينة شملت الجولة كليات: طب البنات، والدراسات الإسلامية، والدراسات الإنسانية للبنات. 


وخلال الجولة تابع نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات استعدادات كليات الفرع ومدى التزامها  بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا بمختلف الكليات في ضوء تعليمات لجنة الأزمات بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وتفقد لجان الطالبات مصريات ووافدات، وشدد على ضرورة الوجود الطبي على مدار الساعة، وتجهيز غرف للعزل؛ حرصًا على سلامة الطالبات، خلال فترة الامتحانات، وشدد على ضرورة سداد المصاريف الدراسية للطالبات؛ مصريات ووافدات. 


وخلال الجولة قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتقديم التحية والتقدير لمجلس كلية طب البنات برئاسة الدكتورة هناء العبيسي، عميد الكلية، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية، خلال جلسته الشهرية اليوم، مشيدا بجهود الدكتور هشام فرهود، عميد الكلية السابق، خلال فترة توليه عمادة الكلية، كما أشاد بجهود إدارة مستشفى الزهراء الجامعي، برئاسة الدكتورة تغريد عبد الرحمن، مدير عام المستشفى، خاصة في ظل جائحة كورونا.
 
من ناحية أخرى تفقد نائب رئيس الجامعة لفرع البنات المكتبات والكافتريات الموجودة في حرم فرع البنات، وشدد على الاهتمام بالنظافة في إعداد الطعام، بجانب التشديد على وجود الشهادات الصحية لجميع العاملين في الكافتريات، بجانب متابعته للمنتجات الغذائية والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية المدونة على أغلفة الأغذية.

امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر
امتحانات جامعة الأزهر
جامعة الأزهر جولة تفقدية امتحانات لجنة الأزمات بجامعة الأزهر سلامة الطالبات

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