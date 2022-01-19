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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بشرى للمواطنين .. دخول شيري أريزو 5 لمبادرة إحلال السيارات

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة وتخريدها "Go green"، عن دخول سيارات جديدة لمشاركتها في فئة السيارات الملاكي التي تتاح للمواطنين .

 

وأوضحت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة و تخريدها "Go green"، عن الموافقة على ضم السيارة شيري أريزو 5 موديل 2022 ، وبدأ فتح باب الاشتراك على السيارة بداية من يوم 17 يناير 2022 الماضي .

 

وقالت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة و تخريدها "Go green"، في بيان لها إن جهات الاختصاص المعنية بكل من وزارتي البترول والثروة المعدنية والتجارة و الصناعة انتهت من إجراءات الفحص الفني للسيارة والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية و معايير الجودة وتوافقها مع نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي، وبنزين).

 

 كما أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة وتخريدها "Go green"،  تقديم الشركة ضمان على السيارة لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر أيهما أقرب.

 

اما عن أسعار السيارة شيري أريزو 5 في الاحلال :            

- أريزو 5 مانيوال 173.700 ألف جنيه

- أريزو 5 أوتوماتيك كمفورت 205 ألف جنيه. 

 

ووضحت المبادرة أن من قدم بالفعل طلب إحلال، فيمكنه تغيير نوع السيارة المختارة الي أريزو 5 في الحالات التالية : 

- قبل الموافقة المبدئية من شركة السيارات

- فى مرحلة استيفاء مستندات البنك

- لو طلبك مرفوض من البنك

 

المبادرة الرئاسية غاز طبيعي شيري اريزو الوقود المزدوج احلال السيارات الصناعة البترول شيري

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