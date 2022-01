أحدث ظهور لـ هند صبري بفستان أوف شولدر | شاهد

1/19/2022 12:50:00 AM

الأربعاء 19/يناير/2022 - 12:50 ص 1/19/2022 12:50:00 AM

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة من أحدث ظهور لها بوسط البلد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت هند صبري بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان أوف شولدر باللون الأخضر الأنيق، رافعة خصلات شعرها الي أعلي، مع ميك أب لوك هادئ يبرز ملامح وجهها.

وعلقت هند صبري علي الصورة، كاتبة: "بتول سألتني و هي بتصوّرني :" سرحانة بتتفرجي على فيلم ايه؟" ..جاوبت :"« la dolce Vita » أو « in the mood for love ».. حبيت الصورة شكرا".

ونالت الصورة اعجاب كبير من قبل المتابعين لـ هند صبري، وجاءت التعليقات كالاتي: “بحبك - قمر - حلوة أوي”.

حلت الفنانة هند صبري ضيفة على برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية" وتحدث من خلاله عن الفرق بين مسلسل “عايزة أتجوز” ،و"البحث عن علا" آخر أعمالها الفني المقرر عرضه الشهر المقبل عبر منصة نتفليكس.

وقالت هند صبرى: إن مسلسل "البحث عن علا" لا يعتبر جزءا ثانيا من مسلسلها "عايزة أتجوز".

وأضافت هند صبرى: "أن المسلسل يبحث عن الاختلافات في شخصية "علا" في العشر سنوات الأخيرة".

وتابعت هند صبرى: في "عايز أتجوز" كانت "علا" في نهاية العشرينات من عمرها، وتحاول البحث عن زوج وتحقيق حياتها العائلية، وكانت من طبقة متوسطة، وكشفت أن العمل انتقد بالسخرية في المسلسل من العادات والضغوط على المرأة في ذلك العمر".