فستان أنيق.. هند صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الفنانة هند صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

ولفتت هند صبري الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لايحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

وتزينت هند صبري بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة و أنيقة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هند صبري على خصلات شعرها الانسيابي البني، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر .

أحدث أعمال هند صبري، في موسم رمضان الماضي 2021 كان مسلسل هجمة مرتدة، الذي شارك في بطولته كل من أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

قصة البحث عن علا

أكدت المؤلفة غادة عبد العال أن فريق عمل مسلسلها الجديد “ البحث عن علا ” انتهى من تصويره مشاهد العمل كاملاً.

وتابعت غادة عبد العال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مسلسل البحث عن علا لا يعد جزءاً ثانياً من مسلسل “ عايزة اتجوز ” ، وسيطرح قضايا مختلفة تماماً .

واستكملت غادة عبد العال مسلسل البحث عن علا يحتفظ ببعض الشخصيات التى ظهرت فى مسلسل عايزة أتجوز ، وسيظهرون بنفس الأسماء وصلة القرابة، إلا أنه ليس جزءاً ثانياً، فهناك أعمال أحتفظ بالشخصيات التى كانت حققت نجاحاً ولكن فى قصة وأحداث مختلفة .

وأضافت غادة عبد العال مؤلفة مسلسل البحث عن علا الذى يتكون من 6 حلقات فقط، أن هذا الأسلوب متبع بشكل كبير فى الأعمال الغربية.

البحث عن علا من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري. المسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال.